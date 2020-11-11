شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منزل متصدع على الطريق الزراعي بطوخ لخطورته على السكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أخلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية منزل سكنى بناحية قرية السفاينة لخطورته على السكان. وقال أحمد الوزيرى رئيس المدينة، إنه تلقى بلاغا بحدوث شروخ وتصدعات ودرجة ميل بأحد المنازل بقرية السفاينة. وتبين من معاينة المنزل أنه يشكل خطورة على السكان والمارة على الطريق الزراعي السريع، وعلى الفور تم الانتقال وإبلاغ مركز شرطة طوخ وتم إخلاء المنزل وتشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لبيان صلاحية المبنى والتى أقرت بضرورة الهدم فورا لتشكيلة خطورة وجارى تنفيذ الإزالة. اخلاء منزل بطوخ اخلاء منزل بطوخ اخلاء منزل بطوخ اخلاء منزل بطوخ الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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