شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم الأنبا باخوم،النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية،في زيارة رسمية، أمس، الثلاثاء، وبالنيابة عن البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك بمصر، التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، وبرفقته الدكتور المستشار جميل حليم، النائب بمجلس الشيوخ.
تضمن الحوار تهنئة الكنيسة الكاثوليكية لمعالي المستشار وتمنياتها له بالتوفيق ولكل مجلس الشيوخ كي يقوم بخدمته ورسالته المنتظره من كل الوطن.
وكان برفقة المستشار عبدالوهاب، الوكيله المستشارة فيبي فوزي.
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