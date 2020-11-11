شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجامعة الدلتا التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى ساحة الجامعة أو قاعات المحاضرات والمعامل والورش دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات وإلزام الطلاب داخل المدرجات أو المعامل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من حضور المحاضرة.
وشدد د. الخولى على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد سيادته على رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال الاعتماد على التعليم الهجين، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها
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