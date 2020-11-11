شكرا لقرائتكم خبر عن شمس ساطعة وزحام على الكورنيش.. تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحسن نسبي في حالة الطقس حيث انقشعت السحب المنخفضة والمتوسطة وسطعت الشمس، ما أدى إلى إرتفاع درجة الحرارة إلى نحو 26 درجة مئوية.

وشهد كورنيش الإسكندرية زحاما ملحوظا من المواطنين الذين استغلوا الأجواء المشمسة للتنزه بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة وانخفاض درجة الحرارة .

وتعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى منذ بداية الأسبوع الجارى إلى موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما ادى إلى غرق بعض الشوارع والطرق الرئيسية وارتباك الحركة المرورية بطريقى «الكورنيش» و«أبى قير».

وواصلت 4 جهات أعمال إزالة آثار موجة الطقس السىء وكسح المياه من شوارع المدينة وهي الأحياء وشركات «الصرف الصحى، المياه، نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة».

وفى ذات السياق، انتظمت حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية، فيما تواصلت كافة أعمال الصيد بالميناء الشرقى وسواحل المدينة.

استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية

استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية