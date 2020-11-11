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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يطمئن على مصابى انقلاب أتوبيس ويوجه بتوفير أوجه الرعاية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى مستشفى القصير المركزي، للاطمئنان على حالة المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى إثر انقلاب أتوبيس التابع لشركة الخليجية أمس، بالقرب من الكمين الشمالي، رافقه خلال الزيارة رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية .
وأوضح رئيس مدينة القصير أن الحادث أسفر عن إصابة ٣٨ شخصا تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى القصير لتلقي العلاج ووفاة شخصين.
وأشار رئيس المدينة إلى خروج ١٣مصاب من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء، فيما يتلقى باقى المصابين العلاج بالمستشفى لحين تمام شفائهم .
ووجه «نصر» مسؤولي المستشفى بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المصابين وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية لهم لحين تماثلهم للشفاء، متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين.
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