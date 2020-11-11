انقلاب مقطورة محملة بـ 55 ألف لتر سولار بطريق «رأس غارب / الغردقة» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد طريق غارب / الغردقة صباح اليوم الأربعاء، انقلاب مقطورة محملة بمواد بترولية ( 55 ألف لتر ) لصالح احدى شركات البترول على جانب الطريق وتم تنظيم الحركة المرورية وتسيير الطريق بحضور ضباط الشرطة المدنية وسيارات الاطفاء ضباط المرور . وتابع اللواء إيهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب أعمال تفريغ المقطورة من السولار ووصول ونش من شركة جابكو لرفع المقطورة وردم بقايا السولار على جنب الطريق بواسطة لودر الوحدة المحلية للمدينة . وأضاف «رافت»، بأنه لا توجد أي وفيات أو إصابات، وأن السيارة كانت محملة بمادة بترولية (55 ألف لتر ) سولار والسيارة تحمل رقم ط. و. ص 5972 بمقطور ط. س. ل 5211 تابعة لشركة الرحاب للتجارة والنقل والتشغيل بواسطة شركة سيفتى ترانس (غاز شرق ). الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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