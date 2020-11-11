شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لدعم 3 جمعيات أهلية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد منير العديسى، مدير عام التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، إنه تم توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعيات «مدينة بلاط، وقرية البشندى، وعزب القصر» لاستلام جرار زراعى ومكبس ومقطورة ومفرمة وذلك لاستخدامها في فرم مخلفات النخيل والقضاء عليها وتحقيق عوائد اقتصادية للجمعيات.

وأضاف «العديسى» أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، والتضامن تساهم بشكل كبير لدعم الجمعيات في إطار دعم وخدمة المواطنين بالقري والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى مساهمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكبرى في توفير دعم للمحتاجين والحالات الأولى بالرعاية وذوى الإحتياجات الخاصة والأيتام، لضمان تعزيز الدور الأساسى للتضامن الاجتماعى والوصول إلى كافة الشرائح في القرى والمدن المتباعدة.