شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لجنة تحكيم مبادرة «تنمية» لاختيار أفضل الأفكار المشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت لجنة التحكيم الخاصة بمبادرة «تنمية»، اليوم الأربعاء، لتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة واختيار الأفضل من بينهم، حيث تسلط المرحلة الأولى من المبادرة الضوء على إنجازات وجهود المتقدمين في مجال التنمية المستدامة.

تنقسم لجنة التحكيم إلى لجنتين فنية وإعلامية وتضم اللجنة الفنية كل من الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة، والدكتورة منى عصام الدين فايد، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والوزير المفوض ندى العجيزى، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.

وتضم اللجنة الإعلامية كل من دكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة والإعلامى أسامة كمال والدكتورة لميس جابر كاتبة وأديبة.

ومبادرة تنمية تم إطلاقها من قبل وزارة الدولة للإعلام بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة، حيث تهدف المبادرة إلى التوعية بماهية التنمية المستدامة للشباب والإعلاميين مع الترويج للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

لجنة تحكيم مبادرة تنمية تجتمع لإختيار أفضل الأفكار المشاركة

لجنة تحكيم مبادرة تنمية تجتمع لإختيار أفضل الأفكار المشاركة

لجنة تحكيم مبادرة تنمية تجتمع لإختيار أفضل الأفكار المشاركة