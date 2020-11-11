شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار شن الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها المكبرة بالتنسيق مع حماية الأراضى الزراعية والأجهزة الأمنية للتعامل الفورى مع كافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والإزالة في المهد تأكيداً على هيبة الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة متابعة ورصد أية تعديات مخالفة والتصدى بكل حسم للمخالفين، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية بقرية كفر بلمشط تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 43متر عبارة عن مبانى بالطوب البلوك ومسقفة بالبوص والخشب بإرتفاع 3متر.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالتعامل الفورى في المهد وإيقاف شروع لبناء مخالف بمساحة 40 متر تعدى على الأرض الزراعية بقرية زرقان، هذا وقد تم تنفيذ إزالة فورية داخل الحيز العمرانى بقرية كفر هورين بمركز ومدينة بركة السبع عبارة عن بناء طوب وزراعة أشجار مما أدى إلى غلق شارع بطول 4 متر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة.

وأكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون في الحفاظ على هيبة وحقوق الدولة والتصدى بحزم تجاه القيام بأعمال البناء المخالف والعشوائى بنطاق المحافظة من خلال المتابعة الدورية لرصد حالات التعدى وإزالتها في المهد.