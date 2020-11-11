شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تنظم ندوات توعوية حول «كورونا» بالإدارات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة الثقافية بمديرية الصحة بالمنيا، عدة ندوات توعوية حول الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وذلك بمسرح مديرية التربية التعليم بالمنيا، بحضور عدد من المدرسين والطلبة ومشرفي المدارس.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الندوة تأتى ضمن مجموعة من الندوات التوعوية حول كيفية مكافحة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة أن تلك الندوات تهدف للتوعية بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا، حيث يتم شرح كيفية انتقال المرض وكيفية الوقاية من فيروس كورونا باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الوقائية للجسم عن طريق غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وارتداء الكمامة التي تحمي من خطر الإصابة بالفيروس، وعدم ملامسة العين أو الانف أو الفم وأهمية الغذاء الصحي لتقوية مناعة الجسم وممارسة الرياضة.