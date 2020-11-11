شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلا الصحة والتعليم فى المنوفية يشهدان الحملة القومية لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، يرافقه الدكتور فيصل جودة مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتور السيد الدجوي مدير المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية وقائع الحملة القومية لتجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال ضد الديدان المعوية وذلك بمدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية.

واطمأن سويد والوفد المرافق له على إلتزام المدرسة بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالمدرسة.