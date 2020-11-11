شكرا لقرائتكم خبر عن «قوى عاملة الشرقية» تجري زيارة ميدانية لمتابعة عمل ورشة التفصيل والحياكة بمشتول السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوي العاملة بالشرقية، يرافقه أحمد عبدالهادي وكيل المديرية، بزيارة ميدانية لمركز التكوين المهني بمشتول السوق التابع لمديرية الشؤون الإجتماعية، للتأكد من انتظام سير العمل بورشة التفصيل والحياكة، والمنعقدة لتدريب 15 فتاة لمدة شهرين على فنون تفصيل الملابس وحياكتها، والتأكد من التزام القائمين على التدريب بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد والحد من انتشاره.

قال وكيل وزارة القوي العاملة، أنه تم إجراء حوار مفتوح مع القائمين على العملية التدريبية والمتدربات، وذلك لمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم خلال التدريب وبحث أمكانية تنفيذها، مشيرا إلى أنه تم توصية القائمين على تنفيذ الورشة بضرورة التطبيق العملي من خلال إعداد الزيارات للمصانع المتطورة، للإطلاع على أحدث الأساليب ذات الصلة بورشة العمل، وأن يتم تقديم مكافآت عينية للمتميزين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص للمتدربات، والتعريف بالخدمات التي تقدمها القوى العاملة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لريادة العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن طرح أفكار مستحدثة يمكن من خلالها الاستفادة من إنتاج الورشة، على أن يتم إعداد جروب خاص بكل قسم على الواتس آب، لإمكانية التواصل والاستشارة مع ذوي الاختصاص فيما يسمى «المتابعة ما بعد التدريب»، إضافة إلى إعداد استاندات مناسبة لعرض منتجات الورشة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للإرتقاء بمنظومة العمل وحل المشكلات، والتصدي للتحديات في مختلف المواقع بجانب الإستماع إلى شكاوى العاملين والوقوف على إيجاد حلول فورية لها، وكذلك التعرف على مقترحاتهم، موجهاً مديري المديريات والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد بمواقع العمل، وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين للتأكد من حصول المواطن على خدمات مميزة.