شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة العربية» وفرعها في ليبيا يدينان اغتيال المحامية حنان البرعصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، جريمة اغتيال المحامية حنان محمد البرعصي في مدينة بنغازي يوم أمس على يد مسلحين ملثمين أطلقوا عليها وابل من الرصاص من سيارة مدنية مجهولة أثناء تسوقها في شارع العشرين بمدينة بنغازي.

واستنكرت المنظمتان هذه الجريمة الغاشمة في نمط تكرر عديد المرات في مدينة بنغازي، فإنهما تطالبان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة بسرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

ودعت المنظمتان أطراف النزاع في ليبيا بتضمين مسار التسوية لتشكيل لجنة وطنية من خبراء مستقلين للنهوض بالتحقيقات الجدية في الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد لنضال انتقال صحي ومسار تسوية مستدامة ومنتجة.