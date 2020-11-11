شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يتفقد رصف طريق «قليوب- شبين القناطر» ومحور شركات البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات، رافقه خلالها الدكتور سمير حماد نائب المحافظ.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف طريق «قليوب- شبين القناطر»، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، بداية من مزلقان مدينة قليوب وحتى مدخل الزهويين بشبين القناطر بطول 14 كيلو بتكلفة 55 مليون جنيه، ووجه المحافظ بسرعة التنفيذ والانتهاء من المشروع، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر ومئات القري المجاورة.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية بكافة أعمال الرصف، لافتا إلى أن الطرق سواء الداخلية منها أو الإقليمية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستجدات الاعمال بتطوير محور شركات البترول بدءا من نزلة الخصوص وحتي تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطريه بالقاهرة، بالاضافة إلى تطوير الشوارع الجانبيه بعزبة افندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكله التكدسات المرورية بالمنطقة وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمه ذات طابع جمالي مميز وتصل تكلفة المشروع اكثر من 100 مليون جنيه، حيث تفقد المحافظ اعمال الرصف ووجه بسرعة الانتهاء من الاعمال لتسليم المشروع.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد نفق ميدان المؤسسة بعد اخلاءه تماما من الاشغالات والباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في عرقله حركة المشاه بالنفق، مشددا على ضرورة تحرير محاضر لكل المخالفين والباعة الجائلين الذين يتم ضبطهم بالنفق أو بأي اماكن غير مصرح بها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع رجوعهم مرة أخرى.

كما كلف المحافظ بتوفير اماكن بديلة لاقامة باكيات للباعه ونقلهم اليها ومنع وقف أي باعه في الشوارع الرئيسية وضبط أي مخالفات تشوه المظهر العام للشوارع أو تعرقل الحركة المرورية.

رافق المحافظ في الجولة مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، واللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق الخيمة واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة.