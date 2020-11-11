شكرا لقرائتكم خبر عن «الملا»: النمو الاقتصادى وزيادة الاتفاقيات البترولية شهادة نجاح للإصلاحات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته بمؤتمر «أديبك»، إن تداعيات كورونا وتحولات ما بعدها تحتاج لتكاتف الجميع، لافتا إلى أن تجربة مصر في إنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط ملهمة، والنمو الاقتصادى وزيادة الاتفاقيات البترولية شهادة نجاح للإصلاحات الاقتصادية، وأن حصاد متميز للبترول المصرى خلال السنوات الست الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية الافتراضية بمؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2020» الذي تقام فاعلياته بدورة الامارات العربية من 9-12 نوفمبر الحالي، وجاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام .