لإنتاج 50 ألف طن أسماك في العام.. مدبولي يستعرض مخطط تطوير بحيرة البردويل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير بحيرة البردويل الذي من المقترح أن تنفذه شركة "ديمي" البلجيكية، هو مشروع كبير يأتي ضمن مشروع عملاق لتطوير شمال سيناء.

وتابع مدبولي بأن هناك تكليفات رئاسية بتوفير كل عوامل النجاح للمشروع؛ لا سيما أنه يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية من خلال توفير العديد من فرص العمل، وزيادة معدلات إنتاج الأسماك من البحيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء؛ لاستعراض المخطط العام لمشروع تنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسؤولي شركة "ديمي" البلجيكية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: يهدف المشروع إلى زيادة الثروة السمكية من بحيرة البردويل، من خلال تبني خطة لإدارة عملية الصيد بالبحيرة، وزيادة الإنتاج من خلال استيراد مغذيات الأسماك، والاعتناء بالطحالب كطعام لها، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه.

وأضاف سعد: سيتم تطوير البحيرة على ثلاث مراحل؛ خلال المرحلة الأولى سيتم تطوير 30 مليون م3، وفي المرحلة الثانية سيتم تطوير 40 مليون م3، أما المرحلة الثالثة فسيتم خلالها تطوير 40 مليون م3 أيضًا؛ بهدف الوصول إلى معدل إنتاج أسماك يقترب من 50 ألف طن في العام.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تعيين مُنسقَين؛ أحدهما يمثل شركة "ديمي"، والآخر يمثل الحكومة المصرية؛ من أجل تشكيل لجنة دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير بحيرة البردويل، على أن تقوم الحكومة بتعيين اثنين من الخبراء المصريين في اللجنة، وتقوم "ديمي" بتعيين خبيرَين أيضًا، وأن يتم عرض نتائج الدراسة بحلول 15 ديسمبر 2020.