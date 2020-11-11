الداخلية: قافلة طبية لنزلاء سجن وادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية، ضمت أطباء وفنيين من مختلف التخصصات الطبية إلى (سجن ملحق وادي النطرون)، لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.
وتوالى وزارة الداخلية جهودها في توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.
واستمراراً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ولاسيما الرعاية الصحية تماشياً مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
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