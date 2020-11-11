"أمن المنافذ" يحبط تهريب مستحضرات تجميل ويضبط 3 قضايا تزوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي : شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بمختلف المحافظات. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة الأخيرة، عن قضيتين تهريب (مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية الصنع)، و33 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي). كما اسفرت الجهود عن ضبط 1639 مخالفة مرورية متنوعة، و3 قضايا تزوير، وتنفيذ 173 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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