شكرا لقرائتكم خبر عن «محليات القليوبية» تزيل الدعاية الانتخابية من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية في مراكز المدن والقرى اللافتات الدعائية لانتخابات مجلس النواب من الشوارع لإعادة المظهر الحضارى للمدن بعد انتشار الإعلانات في الشواع وعلى أعمدة الإنارة، وايضا للحد من الإعلانات غير المرخصة.

وقام الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، بحملة لرفع اللافتات وأثار الانتخابات ودهان الأسوار والأعمدة، كما قامت الحملة برفع الإعلانات غير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحابها وذلك في اطار إلزام المخالفين باتباع اللوائح والقوانين المنظمة للاعمال الدعائية والإعلان.

ازالة لافتات الدعايه من شوارع القليوبية

ازالة لافتات الدعايه من شوارع القليوبية

ازالة لافتات الدعايه من شوارع القليوبية