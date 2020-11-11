شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الكرنك الدولي»: تعقيم المستشفى بشكل يومي لمنع انتشار فيروس«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه يتم تطهير وتعقيم المستشفى بشكل يومي للحد ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد «عمر» أن المستشفى ملتزمة بقواعد وسياسات مكافحة العدوى والعمل بشكل مكثف للحد ومنع انتشار فيروس كورونا وجميع الأمراض .

وأضاف «عمر» أن المستشفي لا يوجد بها حالات «كورونا»، وأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس بنقل ١٣ حالة من مستشفي الأقصر العام إلى مستشفي عزل إسنا أخبار غير صحيحة، مشددا على أن المستشفى تستقبل جميع حالات الطواريء، وعند وجود حالات اشتباه نقوم بعمل مسحة للتأكد من الإصابة، وفي حالة ظهور النتيجة إيجابيه يتم نقل الحالة إلى مستشفى عزل العديسات بالتنيسق مع مديرية الشؤون الصحية .

ووجه الدكتور خلف عمر، رسالة إلى أهالي الأقصر، أن الوضع حتى الآن مستقر ونريد الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة واستعمال الصابون والمطهرات والتباعد الاجتماعي، وذلك حرصا على سلامتكم ومنع انتشار فيروس كورونا.