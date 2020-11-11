شكرا لقرائتكم خبر عن نياحة القمص أشعياء محروس شيخ كهنة أبوالمطامير متأثراً بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنيح القمص أشعياء محروس بولس، راعي كنيسه السيدة العذراء مريم بأبوالمطامير وشيخ كهنة ايبراشية البحيرة، وكيل مطرانية البحيرة لمنطقة غرب، متأثرا باصابته بفيروس كورونا، مساء أمس، والذى كان يعالج بمستشفى العجمى المركزى في الاسكندرية، المخصصة لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد.

وتقيم كنيسة السيدة العذراء مريم في ابو المطامير، سرادق عزاء مساء اليوم الأربعاء، لاستقبال المعزين في القمص الراحل، فيما تقام صلوات التجنيز بكنيسة مار يوحنا بالمدافن في قراقص بدمنهور، وتقتصر الصلاة على أسرته حسب التعليمات الطبية والترتيبات الامنية،وحضور ومشاركة آباء كهنة ابو المطامير فقط نيابة عن مجمع كهنة ايبراشية البحيرة.

ويقام العزاء وسط التزام تام بالاجراءاتت الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

والقمص أشعياء محروس كان راعي كنيسة السيدة العذراء مريم في أبو المطامير، وأقدم كاهن فيها منذ مارس ١٩٨٧، وظل ٣٣ عاماً راعياً للكنيسة.