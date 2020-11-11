شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية كسور متعددة بطريقة «nerve block» لمُسن بـ «إسنا التخصصي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مستشفى إسنا التخصصى جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى جراحات لكسور متعددة لمريض 65 سنه تحت تخدير عصبى فقط.

وتعتبر هذه الطريقه التخدير يه nerve block من الطرق المعقده ذات الطابع الخاص ويعتبر هذا من التطور التكنولوجي العالي لمستشفى إسنا ونهوض بالمستوى الطبى لجنوب الصعيد، وذلك بقيادة دكتور ياسر محمد مدير العمليات أخصائي التخدير، والدكتور مؤمن عبدالغفار أخصائي العظام .

كما تقدم «خضري» مدير المستشفى والدكتور عبدالحميد صقر المدير الطبي بالشكر إلى الفريق الطبي ولمدير العمليات، مؤكدا أن المستشفى بكامل فريق العمل داخلها على أهبة الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الطبيه لجميع فئات المرضي.