شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة: السيسي يرسل برقية تعازي في وفاة رئيس وزراء البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي انتقل الي رحمة الله تعالي صباح اليوم.

وأرسل الرئيس برقية تعازي تضمنت الاعراب عن خالص التعازى لمملكة البحرين حكومةً و شعبًا في وفاة للمغفور له صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، داعياً الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.