شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا للوقاية من «كورونا» لطالبات «الزخرفية الثانوية» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمدارس، لطالبات المدرسة الزخرفية الثانوية بنات.

وقال الدكتور احمد زكي رئيس الجامعة، إن التدريب يأتي في إطار دور الجامعة للمشاركة المجتمعية وقضايا المجتمع، وتوعية المواطنين بها، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، في محاولة لتقليل فرص الإصابة والعدوى خاصة بين طلاب المدارس والجامعات.

وقامت بالتدريب الدكتورة هدير حسين المدرس بكلية التمريض ، حيث أوضحت كيفية حماية الطلاب والعاملين بالمدارس من الإصابة أو العدوى بفيروس كورونا المستجد أهمها تشجيع الطلاب والعاملين على الغسيل المستمر والجيد للأيدي، والتوعية بأهمية تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، المواظبة على تنظيف الحمامات والأرضيات والأسطح، تهوية الفصول أثناء الحصص وفي وقت الراحة وحتى في فصل الشتاء، الحد من تزاحم الطلاب بترتيب مواعيد الدخول والخروج من وإلى الفصول الدراسية، عدم تبادل الأغراض الشخصية، والامتناع عن التقبيل عند التحية.

وأشرف على تنفيذ البرنامج المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وهويدا كامل مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ودعاء السيد إخصائي التدريب.