شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم طالبة ثانوي بالمنيا أعادت خاتما ذهبيا عثرت عليه بفناء مدرستها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بهدف غرس القيم الأخلاقية داخل الطالبات، كرمت إدارة مدرسة الشهيد رضا عاشور الثانوية بنات بمدينة مغاغة بالمنيا، التابعة لإدارة مغاغة التعليمية، الطالبة أسراء عصام مفضل، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، لأمانتها في إعادة قطعة ذهبية عبارة عن «خاتم ذهبي»، عثرت علية بفناء المدرسة وقامت بتسليمه لمديرة المدرسة، وتبين أنه خاصة بإحدي المعلمات بالمدرسة.
قامت إدارة المدرسة برئاسة ميرفت محروس حليم، مديرة المدرسة، بتكريم الطالبة في طابور الصباح بمنحها شهادة تقدير، من إدارة المدرسة، وقامت المعلمة بمنحها هدية قيمة لأمانتها.
وقالت الطالبة «إسراء»، إنها عثرت على الخاتم الذهبي بفناء المدرسة ولم تتردد لحظة لإعادة لمديرة المدرسة دون النظر لحجمه أو قيمة المالية. مؤكدة أن والدها ووالدتها قاما بتربيتها على رد الأمانات وعدم السرقة والغش والتدليس، موضحة أن ما قامت به أمر طبيعي، من المفترض أن يفعله كل فرد.
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