شكرا لقرائتكم خبر عن «تكاسي دبشية» على جانبي طريق «الشيخ فضل / رأس غارب» للتصدي لمياه السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس بهاء عبدالمنعم أبوبيه، رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنيا، أنة جاري تنفيذ خطة إقامة تكاسي دبشية على جانبي طريق «الشيخ فضل/ رأس غارب»، لمسافة 4 كيلومترات، لحماية نهر الطريق والتصدي لمياه السيول التي تنحر الطريق .

وأضاف «أبوبيه» في تصريحات صحفية، أن فترة التنفيذ تزيد على شهرين، وأنه تم تحويل مسار الطريق، لإعادة الحركة المرورية من خلال تحويلات تم إقامتها خلال الفترة السابقة، مؤكدا تشغيل طريق المنيا / رأس غارب الجديد .

يذكر أن طريق «الشيخ فضل / رأس غارب»، قد تعرضت أجزاء منه للانهيار بسبب مياه السيول، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية به لأكثر من 15 يوما .

طريق الشيخ فضل / راس غارب

طريق الشيخ فضل / راس غارب

طريق الشيخ فضل / راس غارب