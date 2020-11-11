شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ١٣٠ محضر إشغالات بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت شرطة مرافق الأقصر، بقيادة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق، حملة تفتيشية مكبرة بمناطق موقف أرمنت، وموقف الأقاليم، ونجع الخطباء، والسواقي، وذلك بالتنسيق مع النقيب شاذلي صابر، والنقيب تامر عباس، وموظفي الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر. وأسفرت الحملة عن تحرير 130 محضرا، تضمنت 23 محضر إشغالات، و14 محضر مضبوطات متنوعة، و9 محاضر نظافة عامة، و11 محضر باعة جائلين، و3 محاضر منشأة بدون ترخيص، و7 محاضر عدم ارتداء كمامة، و61 إزالات إدارية، كما شملت الحملة التفتيش على المقاهي، وتم ضبط عدد 13 أرجيلة «شيشة» داخل مقهيين، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين . جاء ذلك فى ضوء توجيهات كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام يس، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، بتكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة القضاء عليها أولاً بأول وردع المخالفين، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين ومتابعة أعمال المقاهي ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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