«قولي أحبك قولي» فى ختام مهرجان الموسيقى فى أوبرا دمنهور (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، مهرجان الموسيقى العربية رقم 29، على مسرح دار أوبرا دمنهور. أحيت الفرقة القومية للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، الحفل بمشاركة عدد من نجوم دار الأوبرا المصرية، وهم: يحيي عبد الحليم وسعيد عثمان وسارة ذكي وعفاف رضا وإسماعيل صادق وخالد عبد الغفار. وغنت المجموعة أغنية «ليه تشغل بالك»، وتم تقديم عددًا من الأغانى التراثية منها «قولي أحبك قولي.. عايز أسمعها تمللى» وهى أغنية للمطرب الراحل محرم فؤاد. كما غنى مطربى الفرقة أغنيات: «على حسب وداد»، و«مستحيل»، و«لعبة الأيام»، و«الويل»، و«زي الهوى»، و«سحب رمشه»، و«يا عيني ع الصبر»، و«الوداع»، و«ألف ليلة وليلة»، و«كامل الأوصاف»، و«رسالة تحت الماء». «قولي أحبك قولي» فى ختام مهرجان الموسيقى فى أوبرا دمنهور «قولي أحبك قولي» فى ختام مهرجان الموسيقى فى أوبرا دمنهور «قولي أحبك قولي» فى ختام مهرجان الموسيقى فى أوبرا دمنهور «قولي أحبك قولي» فى ختام مهرجان الموسيقى فى أوبرا دمنهور الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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