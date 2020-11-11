شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 453 ألف تلميذ ضمن الحملة القومية للقضاء علي الطفيليات المعوية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية العاملة ضمن الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال بمدارس المحافظة، قامت أمس بتجريع ٢٥٣٧٥٢ تلميذ، ليصل إجمالي من تم تجريعهم إلى ٤٥٣٢٧٧ تلميذ حتي الآن، خلال يومين منذ إنطلاق فعاليات الحملة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة التي بدأت يوم ٩ نوفمبر وتستمر حتي يوم ١٩ نوفمبر الجاري، وتستهدف تجريع ١١٦٩٣٤٧ تلميذ بمدارس المرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال بالمحافظة، منهم ١٠٥٣٥٦٦ تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، و١١٥٧٨١ طفل بمرحلة رياض الأطفال، بعدد ١١٦٠٠٠٠ قرص سهل البلع، وذو طعم مقبول بعقار ميبندازول، من خلال ٤٣٧ فرقة طبية مدربة بالمحافظة.

وأكد مسعود أنه تم التنسيق الكامل بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية والازهرية لتنفيذ الحملة، وتم توفير المستلزمات اللازمة لها، وشدد وكيل الوزارة على الفرق بتجريع جميع التلاميذ المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التجريع، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل، حفاظا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الإصابة بالديدان المعوية تؤدي إلى آلم بالبطن مع قيء وإسهال، وفقدان للشهية مع فقدان الوزن، وقلة التركيز مع الصداع والهمدان «نتيجة الأنيميا»، والضعف العام.