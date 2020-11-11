شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في أثينا (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار الرئيس السيسي يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في أثينا الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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