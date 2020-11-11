شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 39 ألف فدان بطاطس تنتج 702 ألف طن في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس، عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الري بالمنيا، استزراع مساحة 39 ألف فدان بطاطس هذا الموسم، بمراكز المنيا، وسمالوط، ومطاي، بإنتاجية 18 طن للفدان، بإجمال 702 ألف طن، بهدف تغطية احتياجات أبناء المحافظة ومحافظات مصر والتصدير للخارج .

وأضاف «صديق» في تصريحات صحفية لJ «المصري اليوم»، إن عمليات النمو تتم بشكل طبيعي، وتبشر بإنتاجية عالية، حيث تتصدر قرية البرجاية بالمحافظة، قرى الجمهورية في تصدير البطاطس للخارج، مؤكدا أن زراعة البطاطس على عروتين أحداهما نيلي ويتم التقليع في شهر ديسمبر المقبل .

وتتصدر قرية البرجاية بمركز المنيا، قرى المحافظة المنتجة والمصدرة للبطاطس للخارج، حيث يهتم أهلها بحسن الإنتاجية والحفظ والتسويق .

من جانبه طالب، حسين أبو صدام، نقيب عام فلاحين، المسؤولين بوزارة الصحة، بتشديد الإجراءات على أسواق البذور، والتأكد من سلامتها قبل طرحها للبيع، والاستزراع، بعد ظهور تقاوي من البطاطس غير صالحة بمركز مطاي في المنيا.