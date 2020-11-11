«أزهر الإسكندرية»: دورات تدريبية لتنمية مهارات مسؤولى الدمج و«أوفيس 365» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



أجرى الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد تدريبات تنمية مهارات مسؤولي الدمج، وأوفيس 365 بسموحة، والتي تقام تحت إشراف على فرج مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالمشيخة.

كما تفقد الوكيلان، فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسؤولي المخازن والمشتريات، والتحول الرقمي للرياضيين، وتغيير المسمى الوظيفي على الكادر، والتي تقام بمركز الخدمة والنشاط، وكذا متابعة سير العملية التعليمية بمعهدي فتيات العصافرة الإعدادي، والدكتور عبدالحليم محمود الابتدائي؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية بعد تحسن الأحوال الجوية، والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، وتفقد الفصول الدراسية، والتأكد من مسايرة المعلمين لخطة توزيع المناهج.

وفي سياق متصل، تفقد الشيخ خميس محمد مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، سير العملية التعليمية بمعهد فتيات سيدي بشر الإعدادي الثانوي، لمتابعة انتظام الدراسة بعد تعطلها بسبب الأحوال الجوية، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع، كما تابع امتحانات مسابقة الإمام الأكبر في القرآن الكريم لطلاب الدور ومكاتب التحفيظ.

وتجرى المنطقة عدة تدريبات بمركز الخدمة والنشاط، تتضمن تنمية مهارات مسئولي المخازن والتعاقدات، والتحول الرقمي للرياضيين وتدريب تغيير المسمى الوظيفي على الكادر بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

"أزهر الإسكندرية":دورات تدريبية لتنمية مهارات مسؤولى الدمج و"أوفيس 365" والتحول الرقمى للرياضيين (صور)

"أزهر الإسكندرية":دورات تدريبية لتنمية مهارات مسؤولى الدمج و"أوفيس 365" والتحول الرقمى للرياضيين (صور)

"أزهر الإسكندرية":دورات تدريبية لتنمية مهارات مسؤولى الدمج و"أوفيس 365" والتحول الرقمى للرياضيين (صور)

"أزهر الإسكندرية":دورات تدريبية لتنمية مهارات مسؤولى الدمج و"أوفيس 365" والتحول الرقمى للرياضيين (صور)

"أزهر الإسكندرية":دورات تدريبية لتنمية مهارات مسؤولى الدمج و"أوفيس 365" والتحول الرقمى للرياضيين (صور)

"أزهر الإسكندرية":دورات تدريبية لتنمية مهارات مسؤولى الدمج و"أوفيس 365" والتحول الرقمى للرياضيين (صور)