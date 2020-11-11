شكرا لقرائتكم خبر عن دير «مارمينا العجائبي»: اقتصار القداسات وصلوات رفع البخور على الرهبان فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبى، في الكينج مريوط، غرب الاسكندرية، برئاسة الأنبا كيرلس آفا مينا، أسقف ورئيس الدير، اقتصار الاحتفال بعيد شفيع الدير على زيارة مزارى الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس فقط، وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتصاعد عدد الإصابات، تزامناً مع الموجه الثانية له.

وذكر الدير، في بيان رسمى له، الأربعاء، أنه سيتم اقتصار حضور الصلوات الإلهية والقداسات وصلوات رفع البخور على الآباء رهبان الدير فقط، دون حضور الشعب، للحد من الزحام.

وكان الدير استأنف الزيارات للشعب القبطى، منذ أغسطس الماضى، بعد غلق دام شهورا بسبب إجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، ووضع 5 ضوابط مشددة لاستقبال الزائرين، تتضمن بدء الزيارة يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً، والاقتصار على زيارة المزار فقط لأخذ بركة القديسين بالدير وعدم السماح بحضور القداسات والصلوات الإلهية، ومراعاة الزائرين لكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة (ماسك الوجه) ومراعاة التباعد الاجتماعى ومسافة الأمان.