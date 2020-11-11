"الكهرباء": 24 ألفا و200 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء يبلغ 24 ألفا و200 ميجاوات مقابل 24 ألف ميجاوات أمس.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة منذ أغسطس 2016 وحتى 30 أبريل الماضي.