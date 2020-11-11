رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. ومن المقرر أن يستكمل مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مناقشة المقترح الذي تقدمت به وزارة التنمية المحلية بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم.

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