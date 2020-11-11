"مجدي" في دعوى نشوز: "مراتي بتسهر كل يوم على السلم تقرا الفنجان للجيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقام "مجدي. أ" دعوى نشوز ضد زوجته "سماح. م"، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وذلك بعد عام ونصف من الزواج، مبررًا طلبه "بتسيب البيت كل يوم وتسهر مع الجيران على السلم تقرأ الفنجان".

يقول "مجدي": في بداية الخطوبة تظاهرت زوجتي باحترامها الشديد وعدم اختلاطها بأحد، ما دفعني للتمسك بها، وتنفيذ جميع طلباتها كي توافق على الزواج، وبعد أشهر قليلة من الخطوبة، تزوجنا وانتقلنا لعش الزوجية.

يروي الزوج: في بداية زواجنا عشت معها أيامًا سعيدة، لكن تغير الحال بعد اختراعها فكرة قراءة الفنجان، ولم أعترض على الوضع في البداية فقد اعتقدت أنها مسألة وقت وسوف تنتهي خلال أسبوع أو شهر لكن الوضع استمر أشهر طويلة، حتى بدأت أتلقى العديد من الشكاوى من أهالي المنطقة بسبب زوجتي التي تخبر السيدات بأشياء تتسبب في خلافات مع أزواجهم.

يضيف "مجدي": حاولت كثيرًا تغيير سلوك زوجتي بكل الطرق، وكلما منعتها من الجلوس مع السيدات، تُخالف كلامي بمجرد ذهاب إلى العمل وتخرج لمجالستهم، حتى وصل الأمر بيننا إلى حدوث خلافات كبيرة ومستمرة داخل المنزل.

يختتم الزوج: بعد فترة من الشجار معها قررت التحدث مع أسرتها لوضع حد لما يحدث، لكنهم رفضوا التدخل في الأمر، ولم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة وإقامة دعوى نشوز حملت رقم 328 لسنة 2019، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.