شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الأدوية»: لدينا مخزون آمن من بروتوكول وزارة الصحة لواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن مصر لديها مخزنا آمنا من الأدوية، وقامت الدولة بأخذ كافة احتياطاتها ولديها خبرة من خلال التعامل مع الموجة الأولى لفيروس كورونا، وتملك مصر رصيدا من الأدوية يكفيها لما يزيد عن عام.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الورد، المذاع عبر قناة TeN، إلى أن الأدوية التي تكتب على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لرفع المناعة، أحدثت عجزا لحظيا بسبب تكالب المواطنين على شرائها وعدم جاهزية الصيدليات وامتلاكها لهذا الطلب غير المسبوق، كما أن جزءا من المشكلة كان في تخزين المواطنين للأدوية.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري، أن الأدوية المخصصة في البروتوكولات العلاجية لوزارة الصحة، متحفظ عليها في الشركات المصنعة، لضمان صرفها للمستحقين، سواء مستشفيات العزل أو غيرها.

ولفت إلى أن جودة الأدوية وفاعلية المواد بها، لا تخضع للتشكيك، فالأدوية تصنع وفق معايير عالمية وبإشراف مستمر، وبعض الأدوية لا تنتج إلا بوجود مراقبين، وهناك قواعد تضعها منظمة الصحة العالمية وتلتزم بها شركات الأدوية.