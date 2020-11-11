شكرا لقرائتكم خبر عن إبحار أول رحلة بحرية للعبارة الرياض من الغردقة لضبا السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة القاهرة للعبارات، إحدى شركات وزارة النقل، انطلاق اولي الرحلات البحربة للعبارة الرياض على الخط الملاحي ضبا – الغردقة – ضبا فجر اليوم الأربعاء وحتى 25 نوفمبر المقبل كبديل لعمل العبارة على الخط ضبا – سفاحا – ضبا، وذلك نظرا لظروف الصيانة التي تقوم بها الشركة.

وأوضحت الشركة أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز صورة من جواز السفر ويكون ساريا غير منتهى وصورة من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور وصورة من تصريح العمل وشهاده تحليل الكورونا تكون سارية لمدة ٧٢ ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا وأن الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك موضح به تاريخا الدخول والخروج وصورة من الرخصة المؤقتة التي تم أخذها من ميناء الدخول وصورة من شهادة المخالفات وتكون سارية لمدة ١٥ يوما من تاريخ السفر.