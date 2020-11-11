شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضى ومواعيد رفع الخط والغرامة (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الشركة المصرية للاتصالات WE أن يكون يوم 14 نوفمبر 2020 هو آخر موعد اسداد فاتورة التليفون الأرضى ينتهى فيه شهر السماح المحدد لسداد فاتورة شهر أكتوبر، والذى بدأ في 15 أكتوبر 2020 الماضى، وتستطيع الاستعلام عن قيمة الفاتورة مباشرة من موقع الشركة على الانترنت أو عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات 140 من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر بتحويل خدمة التليفون الأرضى إلى نظان الاستقبال فقط ولمدة شهر ينتهى في 14 ديسمبر لغير المسددين لفاتورة شهر أكتوبر، وتقوم الشركة اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر برفع الخط من الخدمة موقتًا مع فرض غرامة تأخير على عدم سداد الفاتورة.

ويمكنك الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون لتظهر قيمة الفاتورة .. لمعرفة الفاتورة اضغط هــنـــــــــــــــا.

توجد عدة طرق يمكن عن طريقها سداد فاتورة التليفون الأرضى وهى:

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات. الدفع الكترونيًا من خلال موقع الشركة.. اضغطهــنــــــــــــا . خدمة فورى. ماكينات الصراف الآلى ATM لبنوك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى فودافون كاش.