شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: الرئيس يهتم بتنمية وتعمير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتنمية وتعمير سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء، من خلال تنفيذ عدة مشروعات تنموية في شتي القطاعات الخدمية والتنموية.

وأشار المحافظ إلي حرص الرئيس على توفير كافة احتياجات المحافظة وتحقيق مطالب أبنائها فى التنمية والتعمير..موجهًا الشكر باسم أبناء سيناء للرئيس علي التوجيه بتطوير بحيرة البردويل ، وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب شمال سيناء.

وأكد المحافظ أن البردويل من أكبر البحيرات مساحة وأشهرها في نوعية إنتاج الأسماك، حيث تقع البحيرة على الساحل الشمالي للمحافظة ويفصلها عن البحر المتوسط شريط ساحلى لا يزيد عن كيلو متر واحد ، وتبعد عن غرب مدينة العريش بحوالى 81 كيلو مترا ، ويبلغ طول البحيرة على ساحل البحر المتوسط 95 كيلو مترا وعرضها يتراوح ما بين واحد إلى 32 كيلو مترا .

وتتكون بحيرة البردويل من 3 مناطق ، وهى المنطقة الوسطى وتقدر مساحتها بحوالى 106 آلاف فدانا ، والذراع الغربى 48.1 ألف فدانا ، وبحيرة الزرانيق 10.2 آلاف فدانا ، ويمثل إنتاج البحيرة 2.77% من انتاج مصايد البحيرات أو ما يمثل حوالى 0.33 % من إجمالى المصايد المصرية.

من جانبه قال اللواء امجد الراعية، مدير عام البحيرة، أنه يبلغ عدد مراكب الصيد العاملة في البحيرة 1228 مركبًا موزعين علي 3 مراسي وهى، مرسى اغزيوان وبه 700 مركبًا ، مرسى التلول وبه 375 مركبًا ، ومرسى النصر وبه 178 مركبًا ، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين..مؤكدًا علي أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صيادًا ، بجانب 1000 شخص من العاملين في الخدمات المعاونة لهم .

واضاف الدكتور سليمان عياش ، مدرس الارشاد الزراعى والتنمية الريفية في كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبرى والكابوريا ، وأنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى بواغيز : منها بوغازين طبيعيين هما : الزرانتيق وأبو صلاح ، وبوغازين آخرين صناعيين برقمى 1 و2 غرب وشرق البحيرة وهى التى تغذى البحيرة بالمياه والأسماك .. كما تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوى لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية ، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعى أو الصناعى أو الصحى .

يذكر أن السيد الرئيس وجه بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، مع توفير عوامل النجاح كافة للمشروع، خصوصًا الدراسات الفنية وجدارة الإدارة، لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع.

بحيرة البردويل - صورة أرشيفية

بحيرة البردويل - صورة أرشيفية

صيادو البردويل ينتظرون الدعم «صورة أرشيفية» - صورة أرشيفية

بحيرة البردويل بشمال سيناء - صورة أرشيفية

بحيرة البردويل بشمال سيناء - صورة أرشيفية

بحيرة البردويل بشمال سيناء - صورة أرشيفية

بحيرة البردويل بشمال سيناء - صورة أرشيفية

بحيرة البردويل بشمال سيناء - صورة أرشيفية

بحيرة البردويل بشمال سيناء - صورة أرشيفية

منع الصيد في بحيرة البردويل - صورة أرشيفية

منع الصيد في بحيرة البردويل - صورة أرشيفية

منع الصيد في بحيرة البردويل - صورة أرشيفية

منع الصيد في بحيرة البردويل - صورة أرشيفية

منع الصيد في بحيرة البردويل - صورة أرشيفية

منع الصيد في بحيرة البردويل - صورة أرشيفية

ضبط أدوات صيد لزريعة الدنيس خلال فترة المنع ببحيرة البردويل - صورة أرشيفية

ضبط أدوات صيد لزريعة الدنيس خلال فترة المنع ببحيرة البردويل - صورة أرشيفية

بحيرة البردويل - أرشيفية - صورة أرشيفية

بحيرة البردويل تعلن عن مكافأة ألف جنيه لضبط القوارب خلال فترة المنع - صورة أرشيفية

ضبط أدوات صيد لزريعة الدنيس خلال فترة المنع ببحيرة البردويل - صورة أرشيفية