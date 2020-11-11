شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب منسقي الجودة بالإدارة الطبية والوحدات الصحية على معاير أمن وسلامة المريض والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتورفيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه ووفقا لخطة التدريب لإدارة الجودة بالمديرية ب، تم تدريب منسقين الجودة بالإدارة الطبية والوحدات الصحية بالشهداء ومنسقين الجودة بالادارة الطبية بقويسنا على ملف الجودة وسياسات الجودة.
وتم التأكيد على الالتزام بتطبيق معايير الجودة وامن سلامة المريض والالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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