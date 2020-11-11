- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن اختناقات مرورية بدائري الجيزة وصفط اللبن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الطريق الدائري اختناقات مرورية وبطء في حركة السيارات القادمة من مدينة 6 أكتوبر والهرم صباح الأربعاء فى عدة أماكن من بينها دائرى ٦ أكتوبر المعروف بطريق احمد بهجت ومنزل المنيب .
كما شهد كوبرى صفط اللبن اختناقات مرورية مما دفع السائقين إلى المرور أسفل الكوبرى وعبر طرق فرعية.
وعبر السائقون عن غضبهم من استمرار أزمة الدائرى وصفط اللبن مطالبين إدارة المرور وهيئة النقل بوضع حد للأزمة المتكررة كل يوم .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
109,422
-
تعافي
100,439
-
وفيات
6,380
كانت هذه تفاصيل خبر اختناقات مرورية بدائري الجيزة وصفط اللبن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.