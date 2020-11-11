شكرا لقرائتكم خبر عن اختناقات مرورية بدائري الجيزة وصفط اللبن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الطريق الدائري اختناقات مرورية وبطء في حركة السيارات القادمة من مدينة 6 أكتوبر والهرم صباح الأربعاء فى عدة أماكن من بينها دائرى ٦ أكتوبر المعروف بطريق احمد بهجت ومنزل المنيب .

كما شهد كوبرى صفط اللبن اختناقات مرورية مما دفع السائقين إلى المرور أسفل الكوبرى وعبر طرق فرعية.

وعبر السائقون عن غضبهم من استمرار أزمة الدائرى وصفط اللبن مطالبين إدارة المرور وهيئة النقل بوضع حد للأزمة المتكررة كل يوم .