شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار سائق بحبوب حفظ القمح نتيجة الخلافات الزوجية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدم سائق توكتوك على. الانتحار بتناول اقراص حفظ القمح عقب نروره بضاءقة نفسية نتيجة كثرة االخلافات مع زوجته تم نقله إلى المستشفى الجامعي في شبين الكوم لمحاولة إنقاذه، لكنه توفي بعد وصوله.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، بمصرع «ع.م»، 47 سنة، ويعمل سائق توكتوك، ومقيم بقرية جنزور بمركز بركة السبع، إثر إصابته بالتسمم نتيجة ابتلاعه اقراص حفظ القمح السامة.

وأكدت التحريات وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته، بشكل مستمر مما اصابة بضاءقة نفسية وإقدامه على الانتحار، وتحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.