شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن منطقة الوفاء بالغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق الزلازل والوفاء والاستاد بمدينة الغردقة، صباح الأربعاء، وذلك لمدة 5 ساعات متواصلة من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية ثم يتم إعادة التيار. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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