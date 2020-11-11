شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين وإصابة 38 في انقلاب أتوبيس بالقرب من الكمين الشمالي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، حادث انقلاب أتوبيس التابع لشركة الخليجية، بالقرب من الكمين الشمالى وبداية الطريق الدائرى الجديد

وتوجه رئيس المدينة إلى مستشفى القصير المركزى، للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي الحادث، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ٣٨ أخرين

وكان رئيس مدينة القصير قد تلقى إخطاراً يفيد وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الخليجية، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقلهم إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه رئيس مدينة القصير مدير الإدارة الصحية ومدير المستشفى، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء

وشدد رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تصريح الدفن لحالتي الوفاة، مقدماً واجب العزاء والمواساة لأسرة المتوفين داعيا المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء والعودة لأسرهم بسلام.