وزير الشباب والرياضة في افتتاح مشروع المنطقة الآمنة لدمج الوافدات العرب في 6 أكتوبر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مركز شباب الشيخ زايد في إطار احتفالية تدشين مشروع المنطقة الآمنة لدمج الوافدات من دول سوريا والسودان برعاية منظمة الأمم المتحدة. وأبدى «صبحي» سعادته بافتتاح المشروع الذي يحظى باهتمام كبير من الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة. حضر الاحتفالية اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة والدكتور احمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وعادل فهمى وكيل المديرية للشباب وأحمد سليم مدير أدارة الشباب والرياضه ٦ أكتوبر وبلال سيد والمهندس عمرو عبدالفتاح وعلياء اسماعيل وشيماء محب المدير التنفيذي محمد مدحت ومدير النشاط الرياضي كابتن حماده الشرقاوي والمدير المالي وأماني عمر . ويعد مشروع الشؤون الإنسانية الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت عنوان ( المساحات الآمنه للفتيات والسيدات من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم )، ضمن برتكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومن بينها احتضان مركز شباب الشيخ زايد بإفتتاح قاعة المساحات الآمنة للوافدات السوريات والأفارقة وجنسيات أخرى وذلك لدمج الوافدات بالأنشطة الإجتماعية والثقافية . كما شهد الافتتاح خالد توفيق مدير عام الاداره المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وبحضورالسيد المدير التنفيذي والمستشار الإعلامي. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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