شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وأنت في المنزل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستطيع الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وأنت في منزلك عن طريق الدخول على موقع إحدى شركات توزيع الكهرباء التى يقع منزلك في نطاقها وعددها 9 شركات على مستوى الجمهورية، ومعرفة كمية استهلاك الكهرباء وقيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.
وتستطيع تتبع الرابط الخاص بمنطقتك ومعرفة استهلاك الكهرباء والاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وأنت في المنزل، مطلوب فقط أن تعرف اسم الشركة المختصة بمنطقتك وستجد اسمها على أى ايصال لفاتورة كهرباء إن كنت لا تعلم الإسم من بين الشركات التالية والدخول على الرابط المرفق.
شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنـــــــا .
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنـــــــا .
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنـــــــا .
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنـــــــا .
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنـــــــا .
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنـــــــا .
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنـــــــا .
شركة القناة لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنـــــــا .
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنـــــــا .
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