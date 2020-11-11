الألمانية بدلا من الفرنسية للصف الرابع الابتدائي بالغردقة «اختياريا» لتلاميذ التجريبي لغات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد محمد ابراهيم مرسي مدير إدارة الغردقة التعليمية أنه تقرر تدريس مادة اللغة الألمانية للصف الرابع الإبتدائي بشكل اختيارى للتلاميذ بالمدارس الرسمية التجريبية لغات المتميزة بمعدل حصة بالتبادل مع حصة الأنشطة. كما سيتم تدريس مادة اللغة الألمانية اختياريا للصف الأول الإعدادى للمدارس الرسمية التجريبة. كان أولياء الأمور طالبوا بتدريس اللغة الألمانية بدلا من اللغة الفرنسية. الوضع في مصر

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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