شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: إعادة الاستفادة من الأمطار وخريطة جديد للسدود ومسارات السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ مطروح أنه سيتم دراسة جميع المقترحات الخاصة بالاستفادة من مياه الأمطار مستقبلا ومنع إهدارها والاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع على الأهالي وفقا للرؤية العلمية السليمة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا متابعة مسار المياه بكل الأودية مع إعادة عمل السدود كمنطقة وادى الرمل والكيلو 4.

ووجه الشكر لجميع الجهود المبذولة من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف بمطروح والحماية المدنية وتعاون الأهالي في تلك الازمة التي مرت بسلام دون أي أضرار كبيرة مع استمرار الاعمال وتنسيقها وتوزيع الجهود بما يحقق سرعة إنجاز المهام وتحقيق السيطرة بجميع الأماكن في نفس الوقت.

وأكد محافظ مطروح أنه ستتم المتابعة الميدانية المستمرة لكل الأعمال بما يحقق المستوى الفنى المطلوب ورضا الأهالي مع توفير خدمات لائقة للمواطنين.