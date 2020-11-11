شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين فى حادثي قطارين أثناء عبور مزلقانين بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شاب مصرعه أثناء عبور مزلقان قطار قرية اللبانى فى مركز إدكو كما لقى شخص فى العقد السابع من العمر مصرعه أثناء عبور مزلقان بوابة المساحة فى مدينة دمنهور نتيجة اصطدام قطارين بهما فى حادثين منفصلين فى محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة ادكو بوصول «ر .خ» 20 سنة، إلى مستشفى إدكو المركزى جثة هامدة، وتم ايداعها فى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتبين إصابته فى حادث قطار أثناء عبور مزلقان قرية اللبانى بمركز إدكو.

كما استقبلت مستشفى دمنهور التعليمي جثة «م .م» 66 سنة، وتم ايداعها فى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتبين اصابته فى حادث عبور مساه على مزلقان بوابة المساحة فى مدينة دمنهور.